Александр Моор стал членом высшего совета "Единой России"
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Губернатор Тюменской области Александр Моор стал членом высшего совета "Единой России", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.
Такое решение было принято открытым голосованием на пленарном заседании XIX съезда партии. Ранее Александр Моор входил в генеральный совет "Единой России".
Напомним, что в высшем совете "Единой России" Тюменскую область также представляет член правления "Опоры России" Артем Андросов, в генеральном совете – депутат Госдумы Иван Квитка и секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.
XIX съезд партии "Единая Россия" проходил 23 ноября в Москве.