  • 24 ноября 201924.11.2019воскресенье
  • USD63,7101
    EUR70,5207
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер северный

Александр Моор стал членом высшего совета "Единой России"

Политика, 14:46 24 ноября 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор стал членом высшего совета "Единой России", сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

Такое решение было принято открытым голосованием на пленарном заседании XIX съезда партии. Ранее Александр Моор входил в генеральный совет "Единой России".

Напомним, что в высшем совете "Единой России" Тюменскую область также представляет член правления "Опоры России" Артем Андросов, в генеральном совете – депутат Госдумы Иван Квитка и секретарь Тюменского регионального отделения партии Андрей Артюхов.

XIX съезд партии "Единая Россия" проходил 23 ноября в Москве.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , Единая Россия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:46 24.11.2019Александр Моор стал членом высшего совета "Единой России"
12:16 24.11.2019Александр Моор поздравил тюменцев с Днем матери
12:25 22.11.2019Респект губернатору: пользователи соцсетей поддержали социальные инициативы Александра Моора
11:52 22.11.2019Моор: доступность первичной медпомощи - в приоритете