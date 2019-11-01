Компьютерный инжиниринг эксперты обсудят в ТюмГУ

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Сессия-форум "Компьютерный инжиниринг в трансформации традиционных индустрий" состоится в Школе перспективных исследований ТюмГУ 26 ноября. Ее участниками станут представители порядка 30 бизнес-структур и вузов, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Работа начнется с лекции "Актуальные тренды мирового инжиниринга" проректора по перспективным проектам СПбПУ, соруководителя рабочей группы "Технет" НТИ Алексея Боровкова.

В рамках сессии-форума состоится обсуждение технологических вызовов отрасли, собственного опыта реализации продуктовых программ предприятий и работа по выработке возможных проектов разработки новых продуктов для региональных предприятий с использованием технологии "цифровых двойников".

"Для нашего большого региона, как и для России в целом, планируемые для работы темы являются особо острыми. Нефтегазовые компании для освоения новых сложных залежей требуют от отечественных поставщиков продукты и решения с параметрами, недостижимыми традиционными материалами и существующими подходами к конструированию", – отметил директор Технологического парка ТюмГУ Евгений Голубев.