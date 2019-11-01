26 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется пленарное заседание Дня наставников России.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция, посвященная Общероссийскому проекту "Елка желаний".

В Тюмени в 11 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142, зал "Сибирь") начнется стратегическая сессия "Формирование региональной программы экспорта услуг в сфере туризма и медицины".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в Государственном аграрном университете Северного Зауралья (ул.Рощинское шоссе, 18, учебный корпус №7) начнется День агропромышленного комплекса Тюменской области.

Этот день в истории:

1904 - в Санкт-Петербурге торжественно открыт Суворовский музей.

1917 - День основания Национальной Хоккейной Лиги, в первую формацию вошли клубы: Монреаль Канадиенс, Монреаль Уондерерс, Оттава Сенаторс, Квебек Бульдогс и Торонто Аренас.

1925 - совершил свой первый полет советский бомбардировщик ТБ-1.

1943 - Воркуте присвоен статус города.

1943 - Войсками Белорусского фронта в ходе Гомельско-Речицкой операции освобожден город Гомель.

1959 - Сталинградский алюминиевый завод дал стране первую продукцию.

1959 - окончившийся неудачей старт американского космического аппарата серии "Пионер": аппарат упал в Атлантический океан.

1965 - запущен первый французский спутник "Asterix".

1980 - необычное крушение вертолёта Ка-27 в Казани c жесткой посадкой на трамвай посреди площади без жертв.

1988 - стартовал пилотируемый космический аппарат "Союз ТМ-7" с международным экипажем (Александр Волков, Сергей Крикалев, Жан-Лу Кретьен).

2003 - последний полет сверхзвукового пассажирского авиалайнера "Конкорд".