Акция "Безопасный лед" стартовала в Тюмени

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Акция "Безопасный лед" стартует в Тюмени 25 ноября. По информации городского департамента безопасности жизнедеятельности, в течение недели специалисты администрации с сотрудниками МЧС посетят места массового выхода людей на лед, проведут профилактические беседы, вручат памятки о мерах безопасности.

Лед никогда не бывает абсолютно безопасным, предупреждают в ведомстве. Погодные условия и незаметные или неизвестные факторы могут внезапно превратить, казалось бы, надежный лед в смертельно опасный.

Любителям зимней рыбалки рекомендуют иметь с собой спасательные средства, а проруби и лунки ограждать предупредительными знаками.

Родителям и педагогам напоминают, что опасно подпускать к водоемам детей без надзора взрослых, а заниматься зимними видами спорта на льду разрешено только в специально оборудованных местах после проверки прочности.