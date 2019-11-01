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Акция "Безопасный лед" стартовала в Тюмени

Общество, 12:34 25 ноября 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Акция "Безопасный лед" стартует в Тюмени 25 ноября. По информации городского департамента безопасности жизнедеятельности, в течение недели специалисты администрации с сотрудниками МЧС посетят места массового выхода людей на лед, проведут профилактические беседы, вручат памятки о мерах безопасности.

Лед никогда не бывает абсолютно безопасным, предупреждают в ведомстве. Погодные условия и незаметные или неизвестные факторы могут внезапно превратить, казалось бы, надежный лед в смертельно опасный.

Любителям зимней рыбалки рекомендуют иметь с собой спасательные средства, а проруби и лунки ограждать предупредительными знаками.

Родителям и педагогам напоминают, что опасно подпускать к водоемам детей без надзора взрослых, а заниматься зимними видами спорта на льду разрешено только в специально оборудованных местах после проверки прочности.

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# акция , безопасный лед , ГУ МЧС России по Тюменской области

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