27 ноября - события дня
В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) начнется конференция "Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе".
В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.
В Тюмени в 11 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Всемирный день борьбы со СПИДом. Результаты работы службы по профилактике и борьбе с ВИЧ и СПИД в Тюменской области".
В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтянник" (ул. Осипенко, 1) начнется открытие регионального чемпионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills)-2020. В 11 часов 25 минут начнется брифинг с участием директора областного департамента труда и занятости населения Надежды Мазуркевич.
В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется молодежный форум "МОСТ".
Этот день в истории:
1095 - папа римский Урбан провозгласил начало первого крестового похода.
1493 - Колумб основал первое поселение европейцев в Америке - Изабеллу (Доминика).
1654 - русские войска заняли Витебск, принадлежавший Польше.
1705 - по приказу Петра I создан первый в России полк морских солдат (морской пехоты).
1885 - сделана первая фотография падающего метеорита.
1895 - подписано завещание об учреждении Нобелевских премий.
1896 - начата самая массовая кампания по привлечению в Западную Канаду европейских иммигрантов.
1910 - в Нью-Йорке открыта самая большая в мире на тот момент железнодорожная станция Пенсильвания.
1914 - приступили к дежурству первые английские женщины-полицейские.
1941 - советские войска временно выбили фашистов из Ростова.
1941 - франко-итальянское командование в Бейруте провозгласило независимость Ливана.
1971 - при посадке на Марс разбилась советская космическая станция "Марс-2".
1979 - Михаил Горбачев избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.
1987 - в Гималаях состоялся самый высокогорный в истории марафонский забег - он начался на высоте 5 тыс. 212 м.
1990 - на втором съезде народных депутатов РСФСР впервые исполнен гимн России на музыку Глинки.
2003 - Дэвид Бекхэм стал кавалером ордена Британской империи.