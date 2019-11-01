27 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) начнется конференция "Арктика: современные подходы к производственной и экологической безопасности в нефтегазовом секторе".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям.

В Тюмени в 11 часов в пресс-центре ИА "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Всемирный день борьбы со СПИДом. Результаты работы службы по профилактике и борьбе с ВИЧ и СПИД в Тюменской области".

В Тюмени в 12 часов в ДК "Нефтянник" (ул. Осипенко, 1) начнется открытие регионального чемпионата “Молодые профессионалы” (WorldSkills)-2020. В 11 часов 25 минут начнется брифинг с участием директора областного департамента труда и занятости населения Надежды Мазуркевич.

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется молодежный форум "МОСТ".

Этот день в истории:

1095 - папа римский Урбан провозгласил начало первого крестового похода.

1493 - Колумб основал первое поселение европейцев в Америке - Изабеллу (Доминика).

1654 - русские войска заняли Витебск, принадлежавший Польше.

1705 - по приказу Петра I создан первый в России полк морских солдат (морской пехоты).

1885 - сделана первая фотография падающего метеорита.

1895 - подписано завещание об учреждении Нобелевских премий.

1896 - начата самая массовая кампания по привлечению в Западную Канаду европейских иммигрантов.

1910 - в Нью-Йорке открыта самая большая в мире на тот момент железнодорожная станция Пенсильвания.

1914 - приступили к дежурству первые английские женщины-полицейские.

1941 - советские войска временно выбили фашистов из Ростова.

1941 - франко-итальянское командование в Бейруте провозгласило независимость Ливана.

1971 - при посадке на Марс разбилась советская космическая станция "Марс-2".

1979 - Михаил Горбачев избран кандидатом в члены Политбюро ЦК КПСС.

1987 - в Гималаях состоялся самый высокогорный в истории марафонский забег - он начался на высоте 5 тыс. 212 м.

1990 - на втором съезде народных депутатов РСФСР впервые исполнен гимн России на музыку Глинки.

2003 - Дэвид Бекхэм стал кавалером ордена Британской империи.