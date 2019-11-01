28 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, большой зал) начнется очередное заседание гордумы.

В Тюмени в 10 часов тюменском технопарке (ул. Республики, 142, "Точка кипения") начнется конкурс инновационных проектов финалистов третьего форума-акселератора "ТехноКульт".

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета по бюджету, налогам и финансам.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция директора департамента лесного комплекса Тюменской области Николая Пуртова "Реализация регионального проекта "Сохранение лесов. Результаты 2019 года".

В Тюмени в 14 часов в Строительном институте ТИУ (ул. Луначарского, 2, каб. 208) начнется конференция "Встраивание культурного наследия в экономическую реальность".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, малый зал) начнется заседание комитета по экономической политике и природопользованию.

В Тюмени в 15 часов в парк-отеле "ЛетоЛето" (ул. Щербакова, 87, конференц-зал "Июнь-Июль") начнется встреча главы города Руслана Кухарука с представителями малого и среднего бизнеса – участниками конкурса "Тюменская марка".

В Тюмени в седьмом корпусе Тюменского индустриального университета (ул. Мельникайте, 70) пройдет ярмарка выпускников.

Этот день в истории:

1365 - на Ивановской площади Московского Кремля основан Чудов монастырь, древнейший монастырь российской столицы.

1670 - В парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера пьесы Мольера "Мещанин во дворянстве".

1908 - сформирована Амурская речная флотилия.

1912 - начало работы IV Государственной Думы Российской империи.

1950 - основана международная организация "План Коломбо".

1974 - последнее выступление Джона Леннона на сцене во время концерта Элтона Джона в "Мэдисон Сквер Гарден".

1994 - в Норвегии состоялся второй референдум о вступлении страны в Европейский союз, на котором большинство избирателей отвергли членство в ЕС.