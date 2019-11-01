Итоги регионального проекта "Сохранение лесов" подвели в Тюмени

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Семь тысяч гектаров составила площадь лесовосстановления в регионе в 2019 году, объемы вырубки и погибших насаждений превысили 9,2 тыс. гектаров. Такие цифры привел директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия", подводя итоги реализации региональной программы "Сохранение лесов" в рамках национального проекта "Экология" в 2019 году.

Он напомнил, что к 2024 году площадь посадок должна сравняться с объемами вырубки. Промежуточный плановый показатель 2019 года - 64,4%, в Тюменской области был перевыполнен.

Руководитель департамента сообщил, что для повышения качества работ по восстановлению лесов, было увеличено федеральное и региональное финансирование.

"На ноябрь 2019 года финансирование составило 378 миллионов, из них 184 миллиона - федеральный и 194 миллиона рублей - областной бюджет. Плюс 118 миллионов вложили наши арендаторы. На федеральные и региональные деньги мы закупили 94 единицы техники - тракторы, автоцистерны и грузопассажирские автомобили, пять лесохозяйственных тракторов, а также оборудование", - уточнил Николай Пуртов.

На 3,9 тыс. гектарах лесных участков работы по лесовосстановлению выполнили сотрудники Тюменской авиабазы. Посадочным материалом специалисты обеспечены, для подстраховки от неурожая создается запас семян. Еще на 3,1 тыс. га посадки выполнили арендаторы. Так, Тюменский комбинат компании "Свеза" восстановил лес на трех участках.

"Мы посадили 108 гектаров, содействуем естественному лесовосстановлению. Общая площадь лесовосстановления в Тюменской области - 780 гектаров в 2019 году, - уточнил представитель "Свезы" Евгений Иванов. - Вырубая березу, мы высаживаем сеянцы сосны: по правилам лесовосстановления мы должны сажать более ценные породы деревьев".

К работе по восстановлению лесов подключились и жители региона: в дни проведения массовых акций трудовые коллективы и активные горожане высадили более 50 тыс. сеянцев и очистили 20 гектаров леса, сообщил руководитель департамента лесного комплекса.

"В этом году стартовал проект по спонсорской посадке леса, когда организация готова профинансировать закупку сеянцев, оплатить работы, и наши подведомственные учреждения выполнят мероприятия по лесовосстановлению, - рассказал Николай Пуртов. - Впервые в УФО мы также провели мероприятия по компенсационному лесовосстановлению, с компанией "СИБУР" посадили более 220 гектаров лесного фонда, в том числе на землях, где никогда не произрастали деревья".

В 2020 году плановый объем лесовосстановления и лесоразведения - 7,6 тыс. гектаров, в том числе четыре тыс. гектаров леса должны высадить арендаторы. Объем финансирования проекта "Сохранение лесов" составит 364 млн рублей, из них 198 млн рублей - средства Тюменской области, 166 млн рублей - федерации.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева