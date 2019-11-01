29 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется туристический форсайт-форум "Сибирь-Урал

В Тюмени в 12 часов в ТюмГУ (ул. Республики, 9, ауд. 401) начнется Всероссийский диктант по английскому языку (English Dictation).

В Тюмени в 15 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20, малый зал) начнется церемония награждения победителей и финалистов городского конкурса "Растим смену-2019".

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе имени И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки произведений заслуженного художника России Александра Павлова "Времена года. Музыка русской живописи".

В Тюмени в 16 часов в спортивной школе "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) начнется мастер-класс по подготовке хоккейных кортов и ледовых площадок к работе в зимний период.

В Тюмени в 16 часов 30 минут в правительстве Тюменской области (ул. Володарского, 45, малый зал) начнется межрегиональное совещание "Об организации и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в районах Крайнего Севера, в отдаленных и труднодоступных территориях". По окончании состоится пресс-подход.

Этот день в истории:

1783 - на заседании Академии Российской её председатель Е. Дашкова предложила ввести в русскую азбуку букву "ё" вместо прежней "iо".

1830 - начало польского национально-освободительного восстания.

1870 - началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии.

1908 - в Санкт-Петербурге основано Еврейское историко-этнографическое общество.

1946 - Бельгия становится членом ЮНЕСКО.

2002 - в Москве премьерой оперы Римского-Корсакова "Снегурочка" открылась Новая сцена Большого театра.