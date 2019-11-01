Участников Стэнфордского форума пригласили в гости тюменские семьи

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

60 студентов-участников Стэнфордского российско-американского форума прибыли в Тюмень из Москвы. В столице России учащиеся вузов из России, Бангладеш, Великобритании, Украины, Греции, Узбекистана и США встретились с представителями органов власти, деловых и научных кругов. В Сибири у студентов - насыщенная деловая программа. 29 ноября их пригласили в гости 15 тюменских семей.

В семье Елены и Эдуарда Меньш гостей согревают душевной беседой и праздничным ужином с традиционной индейкой: когда в США 28 ноября отмечали День благодарения, участники Стэнфордского форума находились на пути в Тюмень.

"В США это значимый праздник, хотелось, чтобы он состоялся и для наших гостей. Будет и развлекательная программа - сын проведет мастер-класс по футболу, - рассказала Елена Меньш. - Участников форума в моей семье принимают впервые. Языкового барьера нет: я преподаю иностранный язык в вузе, дочь Дана и сын Демид тоже понимают английский. Для нас это интересный опыт: я каждый день общаюсь с иностранными студентами на занятиях, а в неформальной обстановке - впервые. Есть возможность узнать о другой культуре, традициях и ответить на вопросы гостей о нашей стране и образе жизни".

Выпускница Стэнфордского университета Кэти Хэджкок занимается исследованиями в области кибертехнологий. Рассказывает, что участие в форуме помогло ей завязать перспективные деловые знакомства.

"В Москве мы побывали в Сколковском институте науки и технологиии, в офисе компании "Майкрософт", в Тюмени посетили правительство. Такие поездки позволяют установить контакты для коллаборации в будущем", - говорит она.

В числе участников Стэнфордского форума - студенты МГИМО, ВШЭ, Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Оксфордского и Кембриджского университетов. Они собирают материал для своих проектов в разных областях: энергетической геополитике, бизнесе, космическом пространстве, прикладной истории, образовании. В программе - посещение предприятий Шлюмберже, Bentec, UTair, СИБУР, Школы перспективных исследований ТюмГУ.

"Я был одним из тех, кто стоял у истоков форума, но в Тюмени впервые. Здесь у нас насыщенная программа, особо отмечу посещение авиакомпании Ютейр, нас интересовала система подготовки пилотов - один из наших делегатов изучает эту тему. Мы получили много полезной информации", - рассказал аспирант университета Джорджтауна Рубен Блум.

Знакомство с Сибирью иностранцы продолжат в Тобольске, где деловая программа будет сочетаться с культурной.

"Я присоединился к форуму восемь лет назад, тогда у меня было много стереотипов о России, которые не имели ничего общего с действительностью. Я очень рад, что сейчас мы можем увидеть не только столицу, но и Сибирь. Нас тепло встретили, здесь живут гостеприимные и дружелюбные люди", - рассказал участник Стэнфордского форума Дэвид Хойт.

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Татьяна Ковалева