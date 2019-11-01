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Автолюбителям напомнили о правилах безопасного вождения зимой

Общество, 09:14 30 ноября 2019

фото: ИА "Тюменская линия"

Соблюдение скоростного режима и дистанции позволят избежать ДТП. Как отметил автоэксперт, профессиональный дрифтер Максим Шляпников, именно зимой водителям нужно быть предельно внимательными.

"Зимой структура асфальта неоднородная: где-то он сухой, в другом месте перемет или гололедица, поэтому водителю сложно мгновенно сориентироваться в каждой ситуации. К тому же ни одна система курсовой устойчивости в современных автомобилях никогда не заменит голову человека. Поэтому первый и очень важный совет - будьте предельно внимательны на дорогах", - добавил он.

Один из самых опасных маневров на дороге - это обгон. Как пишет АиФ - Западная Сибирь, во время обгона нужно плавно нажимать педаль газа, постепенно увеличивая скорость, а когда возвращаетесь в свою полосу, нельзя ни газовать, ни тормозить – просто плавно с той же скоростью перестраиваетесь, чтобы не потерять управление.

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