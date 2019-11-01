Тюменский блогер поделится лайфхаками бюджетных путешествий

| Фото: visittyumen.ru | Фото: visittyumen.ru

Тюменцы могут узнать о новогодних тревел-кейсах. Лайфхаками бюджетных и нестандартных путешествий поделится блогер Екатерина Безгодова в мультицентре "Моя территория".

"Декабрь всегда ассоциируется с приятными хлопотами, связанными с грядущими праздниками, а также с логическим завершением всех дел и хлопот. На лекции мы совместим приятное с полезным: проверим всю важную информацию о качественных путешествиях, чтобы потом применить ее на практике, отправившись в долгожданный отпуск", - пояснила она.

Кроме того, в декабре в мультицентре "Моя территория" состоится новогодний квиз, мастер-класс по изготовлению карты желаний, пишет "Мегатюмень".