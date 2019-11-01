Тюменский центр социальной защиты получил диплом всероссийского конкурса

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Комплексный центр социального обслуживания населения Тюменского района стал призером в региональном этапе Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности", сообщает департамента социального развития Тюменской области.

Программа "Здоровый сотрудник – успешный коллектив!" отмечена дипломом за третье место в номинации "За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы".

Организаторы конкурса стремились привлечь общественное внимание к важности решения социальных вопросов на уровне организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров достижения социально значимых целей, а также распространять накопленный в этой сфере позитивный опыт.