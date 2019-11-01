30 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (Тюмень, ул.Газовиков, 11) начнется церемония открытия финальных областных соревнований "Папа, мама, я – спортивная семья".

В Тюмени в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет Кубок России по биатлону и Всероссийские соревнования по биатлону. В 11 часов начнется гонка преследования среди женщин, в 13 часов - среди юниорок.

В налоговых инспекциях в 10 часов начнут прием налогоплательщиков специалисты Инспекции ФНС России по Тюмени № 1 и Межрайонных инспекций ФНС России № 6,7,8,10,12.

В Тюмени в 12 часов в музее им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется туристический фестиваль "Открой свою Сибирь", пройдет серия мастер-классов по народным ремеслам.

В Тюмени в 13 часов 30 минут в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется открытие персональной выставки Николая Никитина "Тридцать три. До и после".

В Тюмени в 15 часов в стоматологической клинике ТюмГМА (ул. Республики, 44) начнется квест в рамках проекта "Тюмень — город госпиталей".

В Тюмени в 16 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Пермякова, 37) начнется первый школьный конкурс эстрадной песни "Поющая семья".

В Тюмени в 18 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко,1) начнется фестиваль студенческих команд КВН.

В Тобольске в СК "Иртыш" пройдет турнир по шахматам в зачет второго этапа XXV спартакиады ветеранов спорта Тюменской области.

Этот день в истории:

1619 - американские поселенцы Вирджинии впервые отпраздновали День благодарения.

1700 - в битве у Нарвы шведский король Карл XII наголову разбил русскую армию Петра I.

1731 - из-за землетрясения разрушена значительная часть Пекина, погибли около 100 тыс. человек.

1794 - за подавление польского восстания русский полководец Александр Суворов получил звание фельдмаршала.

1853 - русская эскадра адмирала Нахимова одержала победу над турецким флотом в Синопском сражении.

1914 - кинодебют Чарли Чаплина.

1917 - Совнарком России национализировал первое крупное предприятие (Орехово-Зуевскую мануфактуру).

1917 - подпольное Временное правительство России выпустило обращение с призывом к борьбе против большевиков.

1932 - в США завершился самый длинный в истории танцевальный марафон, длившийся 4152,5 часа (с 6 июня).

1941 - фашисты возле Риги провели массовую казнь латышских и немецких евреев.

1944 - советские войска заняли город Эгер (Венгрия).

1956 - компания Си-Би-Эс первой в мире выпустила в эфир передачи с видеокассет.

1966 - Барбадос стал независимым государством.

1978 - в Сиднее Венди Уолл установила мировой рекорд по застиланию постели - 28,2 секунды.

1982 - Маргарет Тэтчер пытались взорвать.

1986 - чешский теннисист Иван Лендл стал первым теннисистом, заработавшим свыше 10 млн долларов.

1992 - Верховный суд России признал законным декрет Ельцина о запрете КПСС, но отменил запрет областных организаций партии.

1993 - в Британии специальная королевская комиссия призвала запретить эксперименты по клонированию.

1993 – вооруженный конфликт между Абхазией и Грузией завершился мирными переговорами.

1993 - Борис Ельцин утвердил двуглавого орла в качестве национального герба России.

1995 - Билл Клинтон стал первым президентом США, посетившим Северную Ирландию.

1997 - австралийцы Рей и Элен Парк признаны мировыми рекордсменами по количеству имеющихся у них весов (на этот день у них было 2 тыс. 549 весов).

1998 - Любко Георгиевски стал самым молодым премьер-министром мира, заняв офис главы правительства Македонии, когда ему было 32 года.

1999 - в Москве с поличным при получении секретной информации задержана секретарь посольства США в России Черри Либернайт.