30 ноября - события дня
В Тюмени в 10 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (Тюмень, ул.Газовиков, 11) начнется церемония открытия финальных областных соревнований "Папа, мама, я – спортивная семья".
В Тюмени в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" пройдет Кубок России по биатлону и Всероссийские соревнования по биатлону. В 11 часов начнется гонка преследования среди женщин, в 13 часов - среди юниорок.
В налоговых инспекциях в 10 часов начнут прием налогоплательщиков специалисты Инспекции ФНС России по Тюмени № 1 и Межрайонных инспекций ФНС России № 6,7,8,10,12.
В Тюмени в 12 часов в музее им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется туристический фестиваль "Открой свою Сибирь", пройдет серия мастер-классов по народным ремеслам.
В Тюмени в 13 часов 30 минут в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) начнется открытие персональной выставки Николая Никитина "Тридцать три. До и после".
В Тюмени в 15 часов в стоматологической клинике ТюмГМА (ул. Республики, 44) начнется квест в рамках проекта "Тюмень — город госпиталей".
В Тюмени в 16 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Пермякова, 37) начнется первый школьный конкурс эстрадной песни "Поющая семья".
В Тюмени в 18 часов во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко,1) начнется фестиваль студенческих команд КВН.
В Тобольске в СК "Иртыш" пройдет турнир по шахматам в зачет второго этапа XXV спартакиады ветеранов спорта Тюменской области.
Этот день в истории:
1619 - американские поселенцы Вирджинии впервые отпраздновали День благодарения.
1700 - в битве у Нарвы шведский король Карл XII наголову разбил русскую армию Петра I.
1731 - из-за землетрясения разрушена значительная часть Пекина, погибли около 100 тыс. человек.
1794 - за подавление польского восстания русский полководец Александр Суворов получил звание фельдмаршала.
1853 - русская эскадра адмирала Нахимова одержала победу над турецким флотом в Синопском сражении.
1914 - кинодебют Чарли Чаплина.
1917 - Совнарком России национализировал первое крупное предприятие (Орехово-Зуевскую мануфактуру).
1917 - подпольное Временное правительство России выпустило обращение с призывом к борьбе против большевиков.
1932 - в США завершился самый длинный в истории танцевальный марафон, длившийся 4152,5 часа (с 6 июня).
1941 - фашисты возле Риги провели массовую казнь латышских и немецких евреев.
1944 - советские войска заняли город Эгер (Венгрия).
1956 - компания Си-Би-Эс первой в мире выпустила в эфир передачи с видеокассет.
1966 - Барбадос стал независимым государством.
1978 - в Сиднее Венди Уолл установила мировой рекорд по застиланию постели - 28,2 секунды.
1982 - Маргарет Тэтчер пытались взорвать.
1986 - чешский теннисист Иван Лендл стал первым теннисистом, заработавшим свыше 10 млн долларов.
1992 - Верховный суд России признал законным декрет Ельцина о запрете КПСС, но отменил запрет областных организаций партии.
1993 - в Британии специальная королевская комиссия призвала запретить эксперименты по клонированию.
1993 – вооруженный конфликт между Абхазией и Грузией завершился мирными переговорами.
1993 - Борис Ельцин утвердил двуглавого орла в качестве национального герба России.
1995 - Билл Клинтон стал первым президентом США, посетившим Северную Ирландию.
1997 - австралийцы Рей и Элен Парк признаны мировыми рекордсменами по количеству имеющихся у них весов (на этот день у них было 2 тыс. 549 весов).
1998 - Любко Георгиевски стал самым молодым премьер-министром мира, заняв офис главы правительства Македонии, когда ему было 32 года.
1999 - в Москве с поличным при получении секретной информации задержана секретарь посольства США в России Черри Либернайт.