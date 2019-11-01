1 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивно-оздоровительном комплексе "Здоровье" (Тюмень, ул. Газовиков, 11) начнутся традиционные финальные областные соревнования "Папа, мама, я – спортивная семья". В 11 часов 30 минут начнется церемония награждения победителей и призеров.

В Тюмени в 11 часов в ТРЦ "Сити Молл" начнется профилактическое мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню борьбы со СПИДом.

В Тюмени в 12 часов по адресу ул. 25-го Октября, 23а стр.1 начнется открытие мультицентра "Контора пароходства" .

В Тюмени в 16 часов в ДК Нефтяник (ул. Осипенко,1) начнется подведение итогов VII открытого регионального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020.

В Тюмени в Областном центре зимних видов спорта "Жемчужина Сибири" состоятся масс-старты первого этапа Кубка России по биатлону и Всероссийских соревнования по биатлону. Женщины стартуют в 10 часов 45 минут, юниорки - в 12 часов 30 минут.

Этот день в истории:

1792 - родился Николай Лобачевский, выдающийся российский математик.

1820 - вышел императорский указ о высылке из России иезуитов.

1825 - в Таганроге во время путешествия по стране умер от брюшного тифа российский император Александр I.

1887 - Артур Конан Дойль опубликовал рассказ "Этюд в багровых тонах", в котором впервые появился Шерлок Холмс.

1896 - родился знаменитый полководец Георгий Жуков.

1934 - убит первый секретарь Ленинградского обкома партии, член ЦК и Политбюро ЦК ВКП(б) Сергей Киров.

1943 - завершилась Тегеранская конференция руководителей стран-союзников - СССР, Великобритании и США.

1959 - подписан Вашингтонский международный договор, по которому использование Антарктиды разрешается только в научных целях.

1987 - началось строительство туннеля под Ла-Маншем между Великобританией и Францией.

1999 - в автомобильной катастрофе погиб актер театра и кино Евгений Дворжецкий.

2001 - в Красноярске состоялись похороны писателя Виктора Астафьева.

2002 - российская теннисная команда в составе Марата Сафина, Евгения Кафельникова, Михаила Южного впервые в истории выиграла Кубок Дэвиса, победив в финале команду Франции.

2005 - создан Пермский край как субъект Российской Федерации.

2009 - В Евросоюзе вступил в силу Лиссабонский договор.

2011 — открыт Алматинский метрополитен.