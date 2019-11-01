Эксперты форсайт-форума "Сибирь – Урал" оценили туристический потенциал Тюменской области

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Тюменская область активно развивает туристическую отрасль, именно эта сфера может стать драйвером развития малого и среднего бизнеса. Об этом на встрече с участниками туристского форсайт-форума "Сибирь – Урал" сообщил губернатор Александр Моор. Рабочее совещание по вопросам использования механизмов государственно-частного партнерства для реализации крупных инвестиционных проектов в этой сфере с участием представителей министерства экономического развития, Ростуризма прошло в региональном правительстве 29 ноября.

"Мы вкладываем большие материальные и человеческие ресурсы в продвижение Тюменской области. Наша жемчужина – город Тобольск сегодня активно развивается не только как промышленный город. Вместе с компанией СИБУР обустраиваем городскую среду, восстанавливаем объекты исторического наследия", – рассказал глава региона.

Губернатор добавил, что в Тобольском районе активно ведутся работы по строительству нового аэропорта. Почти готова взлетно-посадочная полоса. К концу 2020 года там появится аэровокзал. Росавтодор делает четырехполосную автомобильную дорогу Тюмень - Тобольск. Реализация проектов позволит усилить развитие двух городов как промышленных и туристических центров.

Кроме того, международный аэропорт Рощино им. Дмитрия Менделеева расширяется и модернизируется, к 2023 году он сможет принимать 5 млн пассажиров в год.

Правительство Тюменской области проводит работу с инвесторами и по созданию необходимой инфраструктуры для размещения туристов. За последние три года в регионе открылось более 50 гостиниц и отелей.

Александр Моор подчеркнул, что благодаря активной поддержке и развитию проектов по продвижению Тюменской области ежегодно растет количество туристов, посещающих регион. В 2018 году эта цифра составила более 2,6 млн человек.

"У нас большие бальнеологические ресурсы, связанные с минеральными источниками, грязелечебницами. Охота, рыбалка – те направления, которые востребованы. Мы не забываем и о развитии экспортных услуг, в частности, в образовании и медицине", – резюмировал глава региона.

Заместитель директора департамента организационного обеспечения и коммуникаций министерства экономического развития Михаил Брусиловский познакомил присутствующих с основными положениями Стратегии развития туризма до 2030 года. По его словам, в документе поставлены амбициозные задачи. Объем инвестиций в туристическую отрасль должен увеличиться в три раза, в 2,5 раза на человека вырастет количество внутренних туристических поездок.

Лучшей практикой в развитии туризма назвала проект "Императорский маршрут" советник руководителя Федерального агентства по туризму Наталья Осипова. Она отметила хорошую работу региональной команды и в вопросах организации и постановке событийных мероприятий. Совместно с федеральным агентством на 2020 год правительством Тюменской области запланированы несколько мероприятий. Один из них – праздник зимних видов спорта, который пройдет на площадках городов Казани, Калининграда, Владивостока. "Это проект по поддержке зимнего туристского продукта, и Тюмень будет главным городом, ведь у вас есть отличная практика в проведении подобных масштабных проектов", – сказала она.

Большой потенциал у Тюменской области, по мнению Натальи Осиповой, в развитии сити-туров, туров выходного дня. И здесь необходимо привлечь федеральных туроператоров. Такую поддержку советник руководителя Федерального агентства по туризму обещала региону, организовав в апреле 2020 года пробный инфотур в Тюменскую область.

Интересным опытом по моделированию и разработке сценариев реализации масштабных инвестпроектов на примере опыта Японии поделился исполнительный директор исследовательского института НОМУРА, (Япония) Андрей Родионов. Он поблагодарил губернатора за приглашение посетить Тюменскую область и возможность участия в форуме "Сибирь – Урал".

Говоря о реализации крупных инвестиционных проектов в сфере туризма и механизмах государственно-частного партнерства, Александр Моор подчеркнул, что основная задача региона при этом, включиться в большой федеральный проект и получить максимальную поддержку со стороны федерального центра.