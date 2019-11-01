Александр Моор: Всероссийская перепись населения 2020 года очень важна для каждого из нас

admtyumen.ru admtyumen.ru

Всероссийская перепись населения 2020 года очень важна и для государства, и для каждого гражданина России.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, общаясь с журналистами после межрегионального совещания об организации и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в районах Крайнего Севера и на отдаленных и труднодоступных территориях, которое состоялось в Тюмени 29 ноября.

"Только при проведении переписи можно получить количественные и, самое главное, качественные данные о населении страны и регионов. Комплексная обработка этих данных позволит и на федеральном, и на региональном уровнях принимать качественные управленческие решения, направленные на улучшение жизни людей. Поэтому участие каждого человека во Всероссийской переписи населения - столь же ответственное дело, как и голосование на выборах", - подчеркнул Александр Моор.

Данные переписи незаменимы, например, для достоверного определения национального состава населения региона. Разумеется, итоги переписи будут использоваться при формировании бюджетов всех уровней, разработке социально значимых программ развития.

Отметим, что Всероссийская перепись населения 2020 года пройдет на всей территории страны с 1 по 31 октября, а в отдаленных и труднодоступных районов - с 1 апреля по 20 декабря. Жители страны смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на Едином портале государственных услуг. Будет возможности пройти перепись и в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Перепись пройдет и в традиционном формате, при этом переписчики будут использовать не бумажные бланки, а планшеты со специальным программным обеспечением. Благодаря нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится.

"Каждый житель страны сможет выбрать наиболее удобную для него форму участия в переписи. Например, мне на электронную почту уже поступило уведомление с портала госуслуг о том, что я могу пройти перепись в цифровом формате. Кончено же, я обязательно это сделаю", - сказал Александр Моор.

В современных условиях государство обязано предоставить гражданам возможность пройти перепись населения в цифровом формате, отметил руководитель Федеральной службы государственной статистики Павел Малков.

"Если мы не обеспечим цифровой формат проведения переписи, то потеряем часть аудитории. Потому что общение и получение услуг через Интернет становится все привычнее для людей", - подчеркнул глава Росстата. На портале государственных услуг уже зарегистрировано более половины жителей России, добавил он, а мировой опыт проведения переписей показывает, что цифровой формат выбирают все больше людей. Например, в Эстонии этот показатель достиг 66% населения.

"Всероссийская перепись населения 2020 года - очень масштабный и серьезный проект. На совещании мы рассмотрели все организационные аспекты. Эта первая подобная межрегиональная встреча в рамках подготовки переписи, и Тюмень не случайно стала местом для ее проведения. Тюменская область - крупный регион со своей спецификой, в том числе - с большим количеством труднодоступных территорий. Поэтому наш выбор очевиден", - заявил Павел Малков. Он поблагодарил главу и правительство региона за содействие в организации совещания.

По словам Александра Моора, региональные и муниципальные органы власти в Тюменской области уже ведут активную работу по подготовке к проведению Всероссийской переписи населения 2020 года.

"У нас нет никаких системных трудностей, которые могли бы помешать качественному проведению переписи", - подчеркнул губернатор.

Фото Росстата Фото Росстата

Евгений Бабенко