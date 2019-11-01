"Парад событий" - яркое украшение тюменского туристического фестиваля

Фото организаторов фестиваля Фото организаторов фестиваля

"Парад событий" проходит в рамках туристического фестиваля "Открой свою Сибирь", который продолжает работу в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени. На площадке "Атриум" крупнейшие представители сферы туризма и досуга презентуют мероприятия, интересные для гостей региона.

Парад начался с рассказа о традиционном театральном фестивале "Сны улиц". Это мероприятие проходит в Тюмени в День города, начиная с 2005 года. На уличных площадках тюменцы и гости областной столицы могут увидеть музыкальные спектакли, шествия на ходулях, трюковые экспромты, клоунаду. За время проведения "Снов улиц" в этом фестивале приняли участие более 60 театральных коллективов из 33 стран.

Теща из Ялуторовска угощает гостей "Парада событий" вкусными сибирскими блинами. Напомним, Ялуторовск не зря называют блинной столицей России - там на протяжении многих лет пекут на Масленицу блин диаметром три метра.

В рамках парада по коридорам музейного комплекса пройдут воины в средневековых доспехах. Они расскажут гостям туристического фестиваля "Открой свою Сибирь" о фестивале реконструкторов "Абалакское поле".

Напомним, фестиваль "Открой свою Сибирь" стал логическим продолжением туристского форсайт-форума "Сибирь – Урал", который состоялся в областной столице 29 ноября. Участники форума высоко оценили туристический потенциал Тюменской области.