Ишимский Конек-Горбунок и теща из Ялуторовска стали героями тюменского туристического фестиваля

Фото организаторов фестиваля Фото организаторов фестиваля

Конек-Горбунок из Ишима, теща с блинами из Ялуторовска, средневековые воины с "Абалакского поля", Царь Берендей и Хлебный дед стали главными героями "Парада событий", который завершился в музейном комплексе им. И.Я. Словцова в Тюмени в рамках туристического фестиваля "Открой свою Сибирь".

По мнению многочисленных гостей, праздник удался. Жительнице Тюмени Светлане Кропочевой больше всего запомнились артисты театра "Мимикрия" на ходулях, Жар-Птица и Конек-Горбунок - у них были самые яркие костюмы.

"Ну а сыну, конечно же, понравился Дед Мороз. Сразу появилось праздничное настроение", - поделилась впечатлениями Светлана Кропочева. В рамках фестиваля в музейном комплексе им. И.Я. Словцова проходят увлекательные мастер-классы для гостей любого возраста. Изготовить своими руками памятный сувенир - это ведь так интересно.

В 16 часов на фестивале стартует розыгрыш подарков, на котором тюменцы и гости областной столицы смогут получить более ста памятных призов.