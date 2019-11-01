В Тюменской области подвели итоги проекта "Свое дело в селе – смело"

| Фото: mcx.ru | Фото: mcx.ru

В Тюменской области подвели итоги проекта "Свое дело в селе – смело". С 11 по 20 ноября рабочая команда тюменского отделения Российского союза сельской молодежи посетила пять сел, рассказала о мерах государственной поддержки фермеров, социальном проектировании, доступных грантовых конкурсах, молодежных платформах.

"После поездок у меня осталось двоякое впечатление: сам я никогда не принимал таких приезжающих и рассказывающих о том, как все просто и хорошо, берите и пользуйтесь. Но теперь я был этим приезжающим и твердо осознаю, что никогда бы не дошел до этого этапа, если бы ко мне никто не приезжал", – рассказал председатель тюменского отделения РССМ Федор Маслов.

Член рабочей группы Иван Гавриков отметил, что реализация задумки прошла успешно, жители начали интересоваться представленными проектами.

"Больше всего запомнились люди. Например, в селе Тюнево завуч по воспитательной работе. Она активный человек и дети под ее началом хорошо организованы. Порадовал директор Чугунаевской школы, а Переваловская школа удивила собственными проектами, очень гордимся ими!" – добавил Иван Гавриков.

К сожалению, еще в два села команда не смогла попасть из-за погодных условий. Но ребята не расстраиваются, надеются на тесное сотрудничество со всеми муниципальными образованиями области и продолжают работу по созданию местных отделений РССМ, сообщает "Тюменская область сегодня".