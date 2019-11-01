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Пять центров тестирования ГТО будут работать в Тюмени

Общество, 18:59 30 ноября 2019

www.gto.ru | Фото: www.gto.ru

Период приема нормативов спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в Тюмени завершится в конце декабря. У жителей города остался месяц, чтобы успеть пройти испытания и претендовать на знак отличия в этом году.

В первый месяц зимы в городе будут работать пять центров тестирования ГТО. Узнать, какие нормативы соответствуют возрастной ступени тюменцы могут на официальном сайте всероссийского проекта www.gto.ru. Вся подробная информация о ГТО в Тюмени можно найти в официальной группе во "ВКонтакте".

Следует помнить, что для участия необходимо зарегистрироваться на сайте, а также получить медицинский допуск, сообщает "Мой портал".

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