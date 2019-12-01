Тюменцам рассказали, как правильно выгуливать собаку зимой

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Минусовые температуры не должны влиять на уличные прогулки с питомцами. Об этом рассказал руководитель Центра спортивного собаководства Александр Кротов.

Продолжительность и количество прогулок зависят от породы собаки, ее темперамента, длины шерсти, возраста. Сидеть круглые сутки в квартире животное не должно. На прогулке желательно устроить собаке кросс, активные игры. Для короткошерстных собак в специальных магазинах можно приобрести теплые комбинезоны, штаны или другую одежду, которая убережет от переохлаждения.

Что касается кормления, то руководитель Центра спортивного собаководства рекомендует усилить питание для тех собак, которые живут на улицах, во дворах коттеджей или на дачных участках. Для квартирных собак рацион питания можно не менять.

И еще один совет от экспертов – если вы гуляете с собаками там, где снег посыпают реагентами, то лучше купить защитные башмаки на лапы, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".