Тюменцем рассказали, как легче перенести аллергию на холод

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Минусовые температуры для некоторых горожан оборачиваются холодовой аллергией. Это реакция организма на охлаждение всего тела или его частей. Проявляется она либо в виде крапивницы, либо красными или бордовыми пятнами.

Специфических медикаментов для лечения холодовой аллергии в медицинской практике не существует. Пациентов принято лечить так же, как и при других видах аллергических реакций. Для начала нужно пройти обследование, затем необходимо вылечить все уже имеющиеся заболевания и повысить свой иммунитет, сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Также в ведомстве рассказали, какие профилактические меры нужно применять при аллергии на холод: приучите себя дышать на улице только через нос; перед выходом на улицу обязательно за 20-30 минут наносите на кожу рук и лица специальные защитные крема; сократите время пребывания на морозе до минимума; не употребляйте холодных напитков и продуктов; не умывайтесь и не мойте руки ледяной водой.

При значительном недомогании можно воспользоваться антигистаминными препаратами. Принимать их стоит только после назначения врача, пишет "Мегатюмень".