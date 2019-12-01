Тюменцы стали лидерами в проекте повышения производительности труда

Архивное фото: завод "Профмодуль" Архивное фото: завод "Профмодуль"

Представители тюменских предприятий стали одними из лучших в стране по итогам участия в программе "Лидеры производительности", который проводится в рамках национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" под эгидой министерства экономического развития РФ и Всероссийской академии внешней торговли.

"На протяжении полугода трое наших сотрудников проходили обучение по программе "Лидеры производительности". Накануне прошла защита проектов. Все участники проекта, а их было около 200 человек, были разбиты на 33 команды. Результатом работы каждой из них являлась работа по конкретно взятому предприятию, которая включала анализ деятельности, выявление основных проблем и причин, сдерживающих рост производительности труда, поиск возможных решений и формирование плана мероприятий для их реализации. Практика проходила на "Профмодуле". Темой нашей работы было обеспечение роста выручки предприятия на 15% за 2019-2021 годы за счет увеличения объёмов производства в цехе механической обработки деталей путём повышения эффективности производственных процессов", рассказала заместитель генерального директора тюменского завода "Профмодуль" Екатерина Пуртова.

В итоге работа тюменцев вошла в пятерку лучших из 33 проектов. Таким образом, они получили право отправиться на стажировку в Южную Корею.

"Она пройдет с 16 по 21 декабря. Сейчас Южная Корея одна из ведущих стран по такому показателю, как производительность труда. И практики, которые там используются, считаются самыми передовыми. Поэтому нам есть, чему поучиться, - пояснила она.