3 ноября - события дня
В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) откроется первый "Тюменский экспортный форум".
В Тюмени в 9 часов в управлении Пенсионного фонда России в Тюмени (ул. Ленина, 78) начнется день открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов.
В Тюмени с 13 до 16 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) будет работать Общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили".
В Тюмени в 16 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется презентация нового культурно-просветительского проекта "Литературный лицей".
В Тюмени в 15 часов в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.
В Тюмени в 20 часов в Конторе пароходства (ул.25 Октября, 23а, ст.1) начнется закрытие конкурсно-образовательного проекта "Медиасеть-2019".
Этот день в истории:
1533 - умер Василий III, великий князь московский, в правление которого завершилось объединение земель вокруг Москвы.
1564 - царь Иван Грозный неожиданно покинул Москву вместе со всем своим двором и семьей. После месячного путешествия по окрестностям столицы государь осел в Александровской слободе, где и объявил опричнину.
1800 - родилась Екатерина Трубецкая, жена декабриста Сергея Трубецкого.
1892 - умер Афанасий Фет (Шеншин), русский поэт-лирик.
1894 - умер английский писатель Роберт Луис Стивенсон.
1930 - родился Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер-авангардист.
1948 - родился рок-музыкант Оззи Осборн.
1950 - умер сказитель Павел Бажов.
1959 - сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин".
1966 - возле Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков неизвестного солдата.
1984 - в индийском Бхопале в результате аварии на местном химическом комбинате произошла утечка ядовитого газа. Токсичное облако накрыло город, погибли более 2 тыс. человек, 20 тыс. стали инвалидами.
1995 - умер от инфаркта актер театра и кино Александр Кайдановский.
1999 - федеральные войска в Чечне овладели Аргуном.
2006 - сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса.