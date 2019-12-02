3 ноября - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке (ул. Республики, 142) откроется первый "Тюменский экспортный форум".

В Тюмени в 9 часов в управлении Пенсионного фонда России в Тюмени (ул. Ленина, 78) начнется день открытых дверей, приуроченный к Международному дню инвалидов.

В Тюмени с 13 до 16 часов во Дворце творчества и спорта "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) будет работать Общественная приемная по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны "Чтобы помнили".

В Тюмени в 16 часов в Литературно-краеведческом центре (ул. Первомайская, 14) начнется презентация нового культурно-просветительского проекта "Литературный лицей".

В Тюмени в 15 часов в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) начнется заседание межведомственной комиссии по оценке и обследованию помещения в целях признания его жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан и многоквартирного дома в целях признания его аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

В Тюмени в 20 часов в Конторе пароходства (ул.25 Октября, 23а, ст.1) начнется закрытие конкурсно-образовательного проекта "Медиасеть-2019".

Этот день в истории:

1533 - умер Василий III, великий князь московский, в правление которого завершилось объединение земель вокруг Москвы.

1564 - царь Иван Грозный неожиданно покинул Москву вместе со всем своим двором и семьей. После месячного путешествия по окрестностям столицы государь осел в Александровской слободе, где и объявил опричнину.

1800 - родилась Екатерина Трубецкая, жена декабриста Сергея Трубецкого.

1892 - умер Афанасий Фет (Шеншин), русский поэт-лирик.

1894 - умер английский писатель Роберт Луис Стивенсон.

1930 - родился Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер-авангардист.

1948 - родился рок-музыкант Оззи Осборн.

1950 - умер сказитель Павел Бажов.

1959 - сдан в эксплуатацию первый в мире атомный ледокол "Ленин".

1966 - возле Кремлевской стены состоялось торжественное захоронение останков неизвестного солдата.

1984 - в индийском Бхопале в результате аварии на местном химическом комбинате произошла утечка ядовитого газа. Токсичное облако накрыло город, погибли более 2 тыс. человек, 20 тыс. стали инвалидами.

1995 - умер от инфаркта актер театра и кино Александр Кайдановский.

1999 - федеральные войска в Чечне овладели Аргуном.

2006 - сборная России по теннису выиграла Кубок Дэвиса.