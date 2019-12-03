4 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Осипенко,1) начнется пленарное заседание конференции "Университетская клиника" с участием губернатора Тюменской области Александра Моора.

В Тюмени в 9 часов 50 минут в гимназии №16 (ул. Парфенова, 19) начнется открытый показательный урок, который проведут представители департамента информатизации Тюменской области.

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание комиссии по поощрениям.

В Тюмени в 10 часов в тюменском технопарке откроется II Тюменский областной правовой практический форум "Профессионал".

В Тюмени в 16 часов в тюменском технопарке начнется церемония награждения победителей и финалистов областного конкурса "Юрист-профессионал – 2019".

В Тюмени в 11 часов в конференц-зале Легкоатлетического манежа состоится пресс-конференция с участием спортсменки Юлии Каплиной, которая представит Россию на Олимпийских играх 2020 года, тренера Сергея Сергеева и начальника управления по физической культуре и спорту департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Сергея Вотинова.

В Тюмени в 11 часов в совместном пресс-центре "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" начнется пресс-конференция управляющего Отделением ПФР по Тюменской области Алефтины Чалковой на тему "Актуальные вопросы формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений".

В Тюмени в 15 часов в администрации Тюмени (ул. Первомайская, 20) подведут итоги городского конкурса на лучшие кормушки для птиц "Помоги пернатым".

Этот день в истории:

1642 - умер Арман Жан дю Плесси герцог де Ришелье, французский политический деятель.

1679 - умер английский философ и математик Томас Гоббс.

1791 - в Англии вышел первый номер первой в мире воскресной газеты "Обсервер".

1803 - родился поэт Федор Тютчев.

1829 - английское правительство запретило в своей колонии - Индии - использование старинной народной традиции - сжигание вдов на погребальном костре вместе с умершими мужьями.

1860 – умер князь Сергей Трубецкой.

1875 - родился выдающийся австрийский поэт Райнер Мария Рильке.

1950 - родился Владимир Буре, неоднократный призер Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы по плаванию.

1976 - умер выдающийся английский композитор Бенджамин Бриттен.

2000 - художественным руководителем Московского театра сатиры назначен Александр Ширвиндт.