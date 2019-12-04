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Магистранты ТюмГУ успешно выступили на "Нефтегазовых горизонтах"

Общество, 15:26 04 декабря 2019

ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Магистранты Политехнической школы ТюмГУ Анна Корчемкина и Екатерина Крючкова приняли участие в ежегодном конгрессе Oil and Gas Horizons XI, который прошел в Российском государственном университете нефти и газа им. Губкина, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В рамках конгресса проходила интеллектуальная игра PetroOlympicGames по геологии и геофизики, нефтегазовой химии, бурению, разработке, разработке на шельфе и нефтегазовому бизнесу, транспортировке и хранению углеводородов. Екатерина Крючкова стала победителем в направлении "Разработка".

На конгрессе также обсуждались вопросы цифровой трансформации нефтегазовой промышленности, которым было посвящено пленарное заседание. За "круглым столом" руководители студенческих секций SPE разрабатывали стратегию сотрудничества студенческих сообществ и университетов.

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