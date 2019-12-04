5 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в концертном зале ТГИК (ул. Республики, 2) начнется открытие Международного фестиваля искусств, культуры и творчества "Пассионарии культуры".

В Тюмени в 11 часов от тюменского технопарка начнется пресс-тур, посвященный 20-летию гумату "Росток" и 5-летию ООО "НПЦ "Эврика".

В Тюмени в 11 часов в госпитале "Мать и дитя" (ул. Юрия Семовских, 20, 6 этаж, актовый зал) генеральный директор Группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер встретится с тюменцами.

В Тюмени в 15 часов в госпитале "Мать и дитя" (ул. Юрия Семовских, 20) начнется конференция "Современная хирургия – высокие технологии!" в рамках конференции "Университетская клиника".

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание рабочей группы по разработке проекта решения "О внесении изменений в регламент Тюменской городской думы".

В Тюмени в 15 часов в ресторане "Platinum" (ул. Пархоменко,62) начнется церемония награждения лучших добровольческих отрядов и волонтеров, особо отличившихся в 2019 году.

В Тюмени в 18 часов в Студенческом центре Тюменского государственного университета (Красина, 19) начнется тематическая встреча "Формула успеха".

В Тюмени в 16 часов в администрации города (ул. Первомайская, 20) начнется презентация книги Андрея Черепанов "Улицы Тюмени рассказывают".

Этот день в истории:

1791 - в Вене скончался гений мировой классической музыки Вольфганг Амадей Моцарт.

1901 - в бедной ирландской семье родился Уолтер Дисней, которому суждено было совершить переворот в мультипликационном кино.

1935 - в семье дипломата родился выдающийся советский тяжелоатлет Юрий Власов, неоднократный чемпион СССР, Европы, мира и Олимпийский игр.

1936 - на восьмом чрезвычайном съезде Советов СССР приняли новую Конституцию СССР, которая получила название "Конституции победившего социализма".

1941 - началось контрнаступление советских войск под Москвой, в ходе которого Красная армия нанесла сильнейший фланговый удар, прорвав оборону противника.

1945 - в Бермудском треугольнике таинственным образом пропали сразу пять бомбардировщиков военно-воздушных сил США.

1946 - родился испанский певец Хосе Каррерас.

2002 - в Москву привезли "Серебряную салатницу" - Кубок Дэвиса, выигранный российскими теннисистами.