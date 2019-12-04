СИБУР запустил в ротацию первый художественный web-сериал, основанный на реальных событиях

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Нефтехимическая компания СИБУР меняет представление о скучной работе в гигантской корпорации и запускает в ротацию первый художественный web-сериал "Прототип", основанный на реальных событиях.

"Прототип" – комедийный сериал который, как сообщает пресс-служба компании, не только рассказывает о цифровизации нефтехимического предприятия, но и переворачивает представление о личной и профессиональной жизни ее сотрудников.

"Художественный web-сериал – новый для нас формат коммуникации, сообщил директор по корпоративным коммуникациям СИБУРа Артур Борцов. - Мы хотим рассказать о работе в компании, интересных проектах, наших процессах в корпоративном центре и на предприятиях через реальных героев. Это аппаратчики, инженеры, руководители, команды разработки, которые появились у нас на старте цифровой трансформации. Кстати, в съемках принимали участие не только профессиональные актеры, но и сотрудники СИБУРа".

Сериал состоит из шести эпизодов, каждый из которых раскрывает определенную корпоративную ценность, демонстрируя, как правильно или неправильно действовать в тех или иных ситуациях. Так, особое внимание уделяется соблюдению правил безопасности на производстве. А в конце все герои понимают, что только партнерство и сплоченная команда могут привести к умному результату.

"Цифровые продукты, скрам (методология управления проектом –ред.), технологический прорыв в ИТ – эти понятия пока не ассоциируются с большими производственными компаниями, в частности, с нефтехимией, - считает директор по информационным и цифровым технологиям СИБУРа Алиса Мельникова.- В СИБУРе мы буквально связываем большое железо и digital, делаем "цифровую химию". Сериал показывает новые направления работы, которые появляются на производствах в связи с цифровой трансформацией отрасли. Это разработка мобильных приложений для контроля состояния оборудования, запуск беспилотников для отслеживания экологической ситуации в регионе, создание систем поддержки принятия решений, помогающих операторам увидеть экономический эффект от каждого их действия".

На протяжении пяти лет СИБУР признается лучшим работодателем в химической промышленности России. Запуск web-сериала "Прототип" призван не только привлечь в компанию прогрессивных специалистов и разработчиков, но и положить начало совершенно новому формату корпоративного медиа-контента в индустрии видеопроизводства.

Увидеть сериал можно на youtube-канале SiburHolding и на сайте sibur.digital (ссылка на лендинг).