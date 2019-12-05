6 декабря - события дня

В Тюмени в 10 часов по адресу ул. Советская,61 начнется бесплатный тренинг для предпринимателей в рамках программы "Гостиничный бизнес и туризм".

В Тюмени в 13 часов во дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, д.46) начнется мероприятие "Елки эколят".

В Тюмени в 11 часов по адресу ул. Республики,142 начнется пресс-тур для журналистов "Развитие новых услуг для населения" в учреждения Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области "Мы вместе".

В Тюмени в 16 часов в ДК "Водник" (ул. Судоремонтная, 1-а) начнется мероприятие к юбилею детско-юношеской спортивной школы "Водник".

В Тюмени в 12 часов по адресу ул. Дзержинского,62, каб. 308 специалисты департамента городского хозяйства администрации Тюмени проведут круглый стол "Процесс заключения договора управления между собственниками помещений и управляющей организацией при способе управления многоквартирным домом управляющей организацией. Существенные условия договора управления многоквартирным домом".

В Тюмени в 14 часов в средней школе № 5 (ул. Холодильная,73) начнутся турниры по настольному теннису в рамках спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города.

Этот день в истории:

1741 - в результате дворцового переворота, совершенного с помощью гвардии, на российский престол взошла дочь Петра I Елизавета Петровна.

1913 - родился знаменитый русский хирург академик Николай Амосов.

1917 - провозглашена независимость Финляндии от России.

1927 - родился советский кинорежиссер Владимир Наумов, работавший в содружестве с режиссером Александром Аловым. Вместе они сняли "Тегеран-43", "Бег", "Легенду о Тиле" и другие фильмы.

1971 - в Париже в 99-летнем возрасте умерла Матильда Кшесинская, знаменитая балерина.

1997 - военно-транспортный самолет Ан-124 сразу после взлета упал на жилые кварталы Иркутска. В результате этой катастрофы погибли 72 человека.

2000 - московский городской суд приговорил американского шпиона Поупа к 20 годам лишения свободы.