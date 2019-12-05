Условный пожар тушили на элеваторе в Заводоуковске

| Фото: МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожар в зерносушилке из-за неисправности электропроводки стал легендой пожарных учений на территории заводоуковского элеватора, сообщает МЧС по Тюменской области.

Работник элеватора сообщил о возгорании в экстренные службы. К месту условного пожара прибыл караул 93-й части. Огнеборцы проложили магистральную линию и подали воду на тушение огня.

Дополнительно прибыли и пожарные подразделения сел Падун, Новолыбаево и Бигила. Созданный штаб организовал взаимодействие со службами жизнеобеспечения, вскоре пожар был локализован. Через несколько минут руководитель тушения пожара объявил о ликвидации происшествия на элеваторе.