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Условный пожар тушили на элеваторе в Заводоуковске

Общество, 15:21 05 декабря 2019

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

Пожар в зерносушилке из-за неисправности электропроводки стал легендой пожарных учений на территории заводоуковского элеватора, сообщает МЧС по Тюменской области.

Работник элеватора сообщил о возгорании в экстренные службы. К месту условного пожара прибыл караул 93-й части. Огнеборцы проложили магистральную линию и подали воду на тушение огня.

Дополнительно прибыли и пожарные подразделения сел Падун, Новолыбаево и Бигила. Созданный штаб организовал взаимодействие со службами жизнеобеспечения, вскоре пожар был локализован. Через несколько минут руководитель тушения пожара объявил о ликвидации происшествия на элеваторе.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Заводоуковск , учения

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