  • 5 декабря 20195.12.2019четверг
  • USD64,1948
    EUR71,1086
  • В Тюмени -10..-12 С 3 м/с ветер юго-западный

Обновленный детский сад "Радуга" открылся в Ялуторовске

Общество, 15:54 05 декабря 2019

культурный центр "Арт-Вояж" | Фото: культурный центр "Арт-Вояж"

Детский сад "Радуга" открылся после капитального ремонта в Ялуторовске 4 декабря, сообщает культурный центр "Арт-Вояж".

На праздничном открытии детей и взрослых поприветствовали глава города Вячеслав Смелик и депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин.

Прошел сказочный флешмоб с участием танцевального ансамбля "Ассорти". После Иван-царевич с Коньком-горбунком и вручил юным ялуторовчанам ключ от детского сада.

﻿

В завершении торжественной части директор детского сада Ирина Гиберт провела интерактивную экскурсию для гостей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети , детский сад , капитальный ремонт , Ялуторовск

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 05.12.2019Урок мужества "Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен" прошел в червишевской школе
16:05 05.12.2019Эксперты рассказали, как действовать при утечке бытового газа
15:54 05.12.2019Обновленный детский сад "Радуга" открылся в Ялуторовске
15:43 05.12.2019Сигнал "Внимание всем!": четкое следование инструкции спасет жизнь