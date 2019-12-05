Обновленный детский сад "Радуга" открылся в Ялуторовске
| Фото: культурный центр "Арт-Вояж"
Детский сад "Радуга" открылся после капитального ремонта в Ялуторовске 4 декабря, сообщает культурный центр "Арт-Вояж".
На праздничном открытии детей и взрослых поприветствовали глава города Вячеслав Смелик и депутат Тюменской областной думы Владимир Ковин.
Прошел сказочный флешмоб с участием танцевального ансамбля "Ассорти". После Иван-царевич с Коньком-горбунком и вручил юным ялуторовчанам ключ от детского сада.
В завершении торжественной части директор детского сада Ирина Гиберт провела интерактивную экскурсию для гостей.