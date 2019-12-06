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Иностранцы рассказали, что думают о Сибири

Общество, 11:00 06 декабря 2019

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

60 иностранцев, участников Стэнфордского российско-американского форума, посетили Тюмень. Аспиранты Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Оксфордского,Кембриджского и других высших заведений собирали материалы для своих исследований и знакомились с регионом, сообщает мультицентр "Моя территория".

Помимо предприятий, студенты побывали и в Тобольске. Они посетили СИБУР, музей семьи Николая II, погуляли по территории кремля и научились традиционной росписи деревянных ложек.

"Я думала, что Сибирь находится на самом отшибе России и дальше ничего нет. Но когда мы приехали сюда, была приятно удивлена тем, насколько она прекрасна и насколько богата культура", - поделилась участница форума из Великобритании Ясмин Самрай.

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

"Я из Мичигана, там довольно холодно, но не настолько. Мне понравился сибирский пейзаж: березы, восхитительный белый снег на земле. Тобольск очень красивый", - отметил Эндрю Робертс Мур из США.

Итогом форума и совместных исследований станет сборник работ участников и альманах, куда войдет информация в том числе о тюменских встречах.

мультицентр "Моя территория" | Фото: мультицентр "Моя территория"

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# иностранные студенты , студенты , Тобольск , форум

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