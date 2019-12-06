7 декабря - события дня

| Фото: "Тюменская линия" | Фото: "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в фудмаркете "Заречный" (ул. Эрвье, 22) начнется фестиваль осознанного потребления "Зелёнка", вход свободный.

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) откроется II ремесленная выставка-ярмарка "Новогодье".

В Тюмени в 12 часов на 1-м этаже ТРЦ "Па-На-Ма" начнется сбор участников на рекорд на создание самой большой снежинки в рамках дня рождения центра развлечений "Притяжение". В 15 часов начнется мега-розыгрыш подарков среди участников рекорда.

В Тюмени в 14 часов в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 лет Октября, 23А, стр.1) начнется лига Тюменской области по интеллектуальным играм среди школьных и студенческих команд.

В Тюмени в 16 часов в арт-пространстве "Звучи" (ул. Харьковская, 85а) начнется презентация проектов от участников "Вузорубки".

Традиционная сельскохозяйственная ярмарка "Дары земли Сладковской" соберет жителей Сладковского района.

Этот день в истории:

1678 - Луи Хеннепин открыл Ниагарский водопад.

1769 - Екатерина II учредила орден Георгия Победоносца.

1784 - запатентован первый винт.

1787 - Делавэр стал первым штатом США.

1835 - между Нюрнбергом и Фюртом открыта первая немецкая железная дорога.

1842 - дал первый концерт Нью-Йоркский филармонический оркестр.

1905 - в России отменена предварительная цензура.

1907 - в Лондоне впервые рефери обслуживал боксерский поединок, находясь на ринге.

1926 - запатентован газовый рефрижератор.

1934 - в СССР отменена карточная система на хлеб, муку и крупу.

1939 - СССР объявил о начале блокады Финляндии.

1939 - Дания, Швеция и Норвегия объявили нейтралитет в советско-финской войне.

1941 - японская авиация уничтожила американский флот в Пирл-Харборе, что послужило поводом для вступления в войну США.

1941 - Канада объявила войну Японии.

1941 - Гитлер издал приказ о начале операции "Мрак и туман" по уничтожению "врагов Рейха" во Франции, Бельгии и Голландии.

1970 - ФРГ признала послевоенные границы Польши.

1982 - в Форт-Уорте (Техас) впервые в мире применили казнь смертельной инъекцией.

1988 - произошло мощное землетрясение в Спитаке (Армения), погибли более 50 тыс. человек.

1988 - Михаил Горбачев на Генеральной Ассамблее ООН объявил об одностороннем сокращении советской армии.