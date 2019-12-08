9 декабря - события дня

| фото: ИА "Тюменская линия" | фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов 30 минут в Президентской библиотеке начнется третья ежегодная конференция "Конституция России вчера, сегодня, завтра".

В Тюмени "Почта России" начинает праздничное гашение почтовой продукции художественными оттисками "С Новым годом и Рождеством" и "Посткроссинг". Присоединится к акции можно в отделении по адресу: ул. Республики, 56.

Между Тюменью и Екатеринбургом в формате "Дневного экспресса" начнет курсировать электропоезд "Ласточка". Первая ласточка отправится в 6 часов 49 минут из Тюмени и прибудет в Екатеринбург в 11 часов 49 минут.

Этот день в истории:

1941 - советские войска после тяжелых кровопролитных боев отбили у немцев города Тихвин и Елец.

1953 - родился голливудский киноактер Джон Малкович.

1961 - разорваны дипломатические отношения между СССР и Албанией.

2002 - в Африке открылся самый большой в мире транснациональный заповедник "Большое Лимпопо".