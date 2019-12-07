8 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов на площади им. И. М. Губкина (ул. Республики, 152) начнется торжественное открытие мемориального комплекса "Воинам-тюменцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах".

В Тюмени в 11 часов 30 минут начнется возложение венков и цветов на воинских мемориалах Тюмени в рамках крестного хода, посвященного Дню героев Отечества.

В Тюмени в 12 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова (ул. Советская, 63) продолжит работу II ремесленная выставка-ярмарка "Новогодье".

В Тюмени в 14 часов в ДК "Нефтяник" начнется торжественная встреча матерей и вдов погибших военнослужащих, приуроченная ко Дню героев Отечества.

В 14 часов в детской школе искусств "Этюд" (ул. Широтная, 15) начнется поэтический вечер "Стихи о музыке".

В Тюмени пройдет финал Первого чемпионата по решению кейсов среди школьников Уральского федерального округа "УФО решает!".

Этот день в истории:

1934 - родилась актриса Алиса Фрейндлих.

1937 - под Ленинградом расстрелян за "антисоветскую деятельность" священник, религиозный философ, писатель Павел Флоренский.

1938 - Николая Ежова сняли с поста наркома внутренних дел СССР.

1941 - Соединенные Штаты объявили войну Японии.

1943 - родился американский рок-музыкант Джим Моррисон.

1953 - родилась голливудская актриса Ким Бейсинджер.

1957 - родился Михаил Касьянов, председатель правительства России с 17 мая 2000 года.

1968 - на экраны СССР вышла одна из лучших советских комедий "Золотой теленок".

1991 - президенты России, Белоруссии и Украины подписали соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ).

1999 - Россия и Белоруссия подписали Союзный договор.