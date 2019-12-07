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Тюменским родителям напомнили: оплачивать уборку снега в детском саду не нужно

Общество, 08:24 07 декабря 2019

фото: ИА "Тюменская линия" | фото: ИА "Тюменская линия"

Сбор денег с родителей на оплату услуг дворников для уборки территорий детских садов неприемлем. Уборка снега заложена в бюджете дошкольных учебных учреждений, подчеркнули в департаменте образования администрации Тюмени.

Уборку снега в каждом детском саду Тюмени осуществляет штатный сотрудник или клининговая служба, с которой заключается договор на уборку территории. В том и другом случае четко прописывается территория, где производится уборка снега. При обильных снегопадах могут быть привлечены сторонние службы, которые производят механическую уборку и вывоз снега.

В каждом конкретном детском саду эта работа организована индивидуально. Если на прогулочных участках детского сада не производится своевременная уборка снега, то необходимо указать на это заведующему детским садом. В случае, если вопрос не будет решен, следует обратиться в департамент образования города Тюмени. При поступлении таких обращений проводится проверка.

Также в ведомстве рассказали, что руководителям муниципальных образовательных учреждений систематически указывается на недопущение сбора средств с родителей и привлечение их к исполнению обязанностей сотрудников учреждения, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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