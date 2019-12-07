Современные возможности диагностики и лечения рака обсудили в Тюмени

| Фото: Медицинский город во ВКонтакте | Фото: Медицинский город во ВКонтакте

Диагностику и лечение новообразований желудочно-кишечного тракта, факторы риска возникновения этого заболевания, принципы лечения метастатического рака желудка и других онкологических заболеваний обсудили участники межрегиональной научно-практической конференции "День онколога". С научными докладами выступили тюменские специалисты и представители московских медицинских центров, сообщает "Медицинский город".

Онкологические заболевания желудочно-кишечного тракта занимают третье место среди других онкопатологий в Тюменской области и в России. Часто диагностируется метастатический колоректальный рак. Многие пациенты узнают о заболевании на поздних стадиях из-за скрытого течения болезни или из-за того, что долгое время не обращаются к специалисту. При этом онкологи отмечают, что диагностика заболевания на ранней стадии в разы увеличивает шансы на полное выздоровление пациента.

"Благодаря внедрению в нашем регионе скрининговой программы по обнаружению злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта, а именно анализа кала на скрытую кровь и комплексного эндоскопического исследования под медикаментозным сном, за последние три года значительно увеличилась доля лиц с заболеваниями желудка, ободочной кишки, прямой кишки, выявленных на ранних стадиях. Чаще всего заболевания данных локализаций на 1-2 стадии имеют скрытую симптоматику, поэтому люди, которые проходят скрининг, считают себя здоровыми. Тогда как вовремя выявленное заболевание нередко позволяет добиться полного выздоровления", - сообщил заведующий отделением медицинской профилактики МКМЦ "Медицинский город" Юрий Зотин.

Он отметил, что скрининг позволяет выявлять и предраковые заболевания, например полипы, которые врач может удалить во время эндоскопического исследования. Такой подход позволяет пациенту в будущем избежать онкологического заболевания, ведь доброкачественные образования прямой кишки могут преобразоваться в злокачественные.

В Тюменской области за 10 месяцев 2019 года проведено более 191 тыс. исследований, направленных на выявление злокачественных новообразований желудочно-кишечного тракта. Рак диагностирован у 131 человека.