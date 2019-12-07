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Тюменцев просят помочь детям из малообеспеченных семей ярко встретить Новый год

Общество, 11:21 07 декабря 2019

Архивное фото. ИА "Тюменская линия"

Сбор карнавальных костюмов и новогодней атрибутики для детей из малоимущих и многодетных семей проводит "Лавка добра" регионального центра "Семья".

Отдать ставшие ненужными вещи может любой желающий. Вещи не обязательно должны быть новыми, принимают и бывшие в употреблении, но в хорошем состоянии. Все подаренные костюмы будут вручены нуждающимся семьям с детьми, пишет "Мегатюмень".

Напомним, в холодное время года особым спросом пользуются зимняя взрослая и детская одежда и обувь. Помочь многодетным, малоимущим семьям, пожилым одиноким людям может каждый. Принести вещи можно по адресам: пр. Геологоразведчиков, 14а, ул. Амурская, 150, ул. Ермака, 1а.

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