Тюменцы представят дневники Чехова в Москве

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Двухтомник дневников Антона Чехова издал общественный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска".

29 января 2020 года в день 160-летия со дня рождения знаменитого писателя общественный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска" представит в Доме Пашкова Российской государственной библиотеки очередное совместное с главной библиотекой страны уникальное издание "А. П. Чехов. Остров Сахалин. Факсимильное воспроизведение и оптико-электронная реконструкция рукописи".

Затем презентация путевого дневника писателя состоится в Тюмени, Тобольске и других городах, сообщает "Тюменская область сегодня".

Двухтомник дневников Чехова – объект изучения филологов, этнографов, краеведов, историков. "По сибирскому тракту, от Тюмени до Томска, нет ни поселков, ни хуторов, а одни только большие села, отстоящие одно от другого на 20, 25 и даже на 40 верст. Усадеб по дороге не встречается, так как помещиков здесь нет; не увидите вы ни фабрик, ни мельниц, ни постоялых дворов... Единственное, что по пути напоминает о человеке, это телеграфные проволоки, завывающие под ветер, да верстовые столбы" - писал Антон Павлович.