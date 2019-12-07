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Сотрудники тюменских предприятий повышают квалификацию

Общество, 16:27 07 декабря 2019

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Сотрудники семнадцати предприятий Тюменской области направлены на обучение в рамках реализации национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Работодатели сами определяют программу и образовательную организацию, где проходит обучение. Кроме основной программы, учащимся предоставляется возможность освоить цифровые компетенции и прикладные информационные программы из дополнительного образовательного модуля.

В соответствии с договорами, заключенными с центром занятости населения, затраты на организацию обучения работодателям возмещаются. Максимальный размер такого возмещения составляет до 60 тысяч рублей за 2 месяца обучения одного человека.

Одним из участников программы стал Западносибирский завод блочного технологического оборудования. Предприятие направило на обучение 76 человек – в их числе инженерно-технические работники и сотрудники отдела сбыта.

Всего с начала 2019 года завершили обучение 834 человека по таким профессиям, как наладчик станков, резчик по металлу, слесарь механосборочных работ, бухгалтер, экономист, специалист по охране труда и другие. Сейчас учатся еще 579 работников, сообщает департамент труда и занятости населения Тюменской области.

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