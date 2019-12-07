Тюменьстат посчитал число приезжих в регион

| Фото: www.utmn.ru | Фото: www.utmn.ru

48 тысяч человек переехало в Тюменскую область в 2019 году. Это следует из доклада Тюменьстата по социально-экономическому положению.

По данным на 1 октября 2019 года, в Тюменской области проживает 1 млн 533,3 тыс. человек - на 19,4 тыс. больше, чем год назад.

За 9 месяцев на ПМЖ в регион прибыло 48 тысяч 428 граждан. В том числе 40 тысяч 118 жителей из других регионов России, 8 тысяч 310 - иностранцев. Из иностранцев 568 мигрантов прибыли из дальнего зарубежья, 7 тысяч 742 человека - из стран СНГ.

За этот же период 36 тысяч 189 жителей покинули Тюменскую область. 33 тысячи 807 человек предпочли другие регионы, 2 тысячи 382 человека - другие страны. При этом 325 человек эмигрировали в дальнее зарубежье, 2 тысячи 57 человек - в страны СНГ, пишет "Вслух.ру".

Для сравнения: в 2018 году за 9 месяцев в Тюменскую область переехало 49 тысяч 536 человек, в том числе 42 тысячи 253 человека — из других регионов. В доле иностранцев 432 гражданина - из дальнего зарубежья (то есть нынче наблюдается прирост). Покинули регион 37 тысяч 561 человек, в том числе 34 тысячи 421 - обосновались на территории России. В 2018 году была выше международная миграция - тогда 3 тыс. 140 человек поменяли место жительства. Сокращение в 2019 году произошло за счет уменьшения переезжающих в страны СНГ: год назад эмигрировали 2 тыс. 713 человек.

За январь-сентябрь 2019 года миграционный прирост составил 12 тысяч 239 человек. Естественный прирост - 2 тысячи 362 человека. В области за этот период родилось 14 тысяч 546 малышей.