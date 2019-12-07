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Жители дома, в котором произошел хлопок, смогут вернуться в квартиры после следственных действий

Происшествия, 21:35 07 декабря 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Большая часть эвакуированных жильцов дома № 10а на ул. Павла Шарова планирует разместиться у родственников и знакомых. В настоящее время члены следственной группы проводят необходимые мероприятия по обследованию здания и выяснению причин, вызвавших хлопок газа.

Об этом заявил врио начальника управления МЧС России по Тюменской области Алексей Пархомович.

"Люди, которые проживали в данном доме, эвакуированы, в основном размещаются у родственников, знакомых. Пункт временного размещения находится в гостинице "Колос", при необходимости можем разместить всех жильцов, - рассказал он. - В доме проводятся обследования несущих конструкций здания, зданию ничего не угрожает. В основном пострадали обшивка и стекла", - пояснил он.

На месте происшествия работали 49 человек, 17 единиц техники. От МЧС - 25 человек, семь единиц техники.

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия ﻿

Анжела Лебедева

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# взрыв газа , гибель , дом

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