В Тюмени дом, где произошел хлопок газа, взят под охрану

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

Дом, где произошел хлопок газовоздушной смеси, взят под охрану, сообщил заместитель директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Алексей Конышев.

Он отметил, что на месте происшествия вместе с экстренными службами продолжают работать представители городского департамента по безопасности жизнедеятельности.

"Мы собрали жильцов и предложили для размещения бесплатно гостиницу "Колос" на два месяца. После проведения оценки состояния дома, проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а сейчас дом взят под охрану", - пояснил он.

Александр Лабыкин