  • 7 декабря 20197.12.2019суббота
  • USD63,7185
    EUR70,7594
  • В Тюмени 0..2 С 5 м/с ветер юго-западный

В Тюмени дом, где произошел хлопок газа, взят под охрану

Происшествия, 22:33 07 декабря 2019

Фото: Тюменская линия

Дом, где произошел хлопок газовоздушной смеси, взят под охрану, сообщил заместитель директора департамента безопасности жизнедеятельности администрации Тюмени Алексей Конышев.

Он отметил, что на месте происшествия вместе с экстренными службами продолжают работать представители городского департамента по безопасности жизнедеятельности.

"Мы собрали жильцов и предложили для размещения бесплатно гостиницу "Колос" на два месяца. После проведения оценки состояния дома, проведем заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, а сейчас дом взят под охрану", - пояснил он.

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия ﻿

Александр Лабыкин

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Алексей Конышев , хлопок газа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
22:33 07.12.2019В Тюмени дом, где произошел хлопок газа, взят под охрану
21:39 07.12.2019СК: возбуждено уголовное дело по факту хлопка бытового газа на улице Павла Шарова
21:35 07.12.2019Жители дома, в котором произошел хлопок, смогут вернуться в квартиры после следственных действий
21:20 07.12.2019Жителям дома, где произошел хлопок газа, предложили разместиться в гостинице