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Школа деревни Янтык знакомит ребят с уникальной татарской культурой

Общество, 11:57 08 декабря 2019

Архивное фото. ИА "Тюменская линия"

Школа деревни Янтык Тюменского района заняла второе место в конкурсе образовательных учреждений с этнокультурым компонентом.

Конкурс проходил в рамках Межрегиональной научно-практической конференции "Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства".

Методист школы Гульфира Сагутдинова презентовала проект с названием "Школа с этнокультурным компонентом: опыт и перспективы". В своем выступлении она отметила, что главная задача - воспитание поликультурной личности, способной ориентироваться в современном мире, гордящейся родным языком и своим народом.

В отделении дошкольного образования в Янтыке реализуется проект "Знакомство с жизнью, культурой и традициями татарского народа". Здесь детей знакомят с историей и бытом татар, рассказывают народные сказки и потешки.

Уже в школе, как отметила Гульфира Сагутдинова, у детей развивают художественно-эстетическое восприятие татарской культуры. Ребят знакомят с народными танцами, одеждой и музыкой. Открыты спортивные секции: "Народные игры наших предков", народные праздники "Каз омасе", "Аулак ой", "Сабантуй", "Карга боткасы". К участию в мероприятиях активно вовлекаются родители, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".

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