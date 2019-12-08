Школа деревни Янтык знакомит ребят с уникальной татарской культурой
Школа деревни Янтык Тюменского района заняла второе место в конкурсе образовательных учреждений с этнокультурым компонентом.
Конкурс проходил в рамках Межрегиональной научно-практической конференции "Диалог культур: формирование и развитие речевой культуры в условиях мультикоммуникативного образовательного пространства".
Методист школы Гульфира Сагутдинова презентовала проект с названием "Школа с этнокультурным компонентом: опыт и перспективы". В своем выступлении она отметила, что главная задача - воспитание поликультурной личности, способной ориентироваться в современном мире, гордящейся родным языком и своим народом.
В отделении дошкольного образования в Янтыке реализуется проект "Знакомство с жизнью, культурой и традициями татарского народа". Здесь детей знакомят с историей и бытом татар, рассказывают народные сказки и потешки.
Уже в школе, как отметила Гульфира Сагутдинова, у детей развивают художественно-эстетическое восприятие татарской культуры. Ребят знакомят с народными танцами, одеждой и музыкой. Открыты спортивные секции: "Народные игры наших предков", народные праздники "Каз омасе", "Аулак ой", "Сабантуй", "Карга боткасы". К участию в мероприятиях активно вовлекаются родители, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".