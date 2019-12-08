Стартует череда финалов сезона-2019 в КВН

Архивное фото. Официальная группа ВКонтакте "Официальная лига «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень" Архивное фото. Официальная группа ВКонтакте "Официальная лига «ЗАПСИБ» МС КВН | Тюмень"

Итоговая игра Высшей лиги КВН состоится 14 декабря в Москве. В стенах Crocus City Hall за чемпионство поборются две команды из большой Тюменской области.

"Борцы. Северный десант" из Сургута обеспечил свой выход в финал, победив в полуфинале. "Наполеон Динамит" из Тюмени получил свою путевку, выиграв Кубок мэра Москвы. Также за победу поборются команда "Так-то" из Красноярска, Сборная Татнефти из Альметьевска и Сборная Снежногорска. Напомним, что пять лет назад, в 2014 году, тюменская команда "Союз" стала чемпионами сезона, сейчас у "Союза" свое шоу на ТНТ.

22 декабря в тюменском дворце "Пионер" состоится финал региональной лиги КВН - "ЗАПСИБ". "Наполеон Динамит" будет присутствовать в качестве гостей. Вячеслав Шмидт, Артем Смирнов и Александр Бурдашев записали видеоприглашение для поклонников игры. "Роднульки, мы там будем! И будет даже Бурдашев! То есть я", - проанонсировал актер.

В Тюмени за звание чемпиона сезона и участие в сочинском Международном фестивале команд КВН "КиВиН" поборются шесть молодых команд: "Омутинка", "Красная фурия", "Столик", "Вероника", "Город с видом на поле" и "Вояж". Редакторы лиги – Виктор Щетков (Команда КВН "Союз") и Евгений Бикшаримов (команды "Союз" и "Наполеон Динамит").

Финал начнется в 19 часов, билеты уже есть в продаже, их стоимость 300-500 рублей.