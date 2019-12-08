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Жительницы Уватского района прошли обследование в выездном маммографе

Общество, 13:07 08 декабря 2019

Архивное фото. Пресс-служба ГАУЗ ТО «МКМЦ «Медицинский город»

Обследование в передвижном маммографе тюменского МКМЦ "Медицинский город" прошли 474 жительницы Уватского района, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

Участковая медсестра Областной больницы №20, член Ассоциации медсестер Анна Чукомина рассказала, что волонтеры ходили по домам и приглашали жителей пройти обследование.

"Они проделали огромную работу, заранее обзванивали жителей, ходили по домам, рассказывали женщинам о необходимости пройти обследование, о факторах риска и своевременной профилактике рака молочной железы", - пояснила она.

По словам главного врача уватской больницы Азата Кинчагулова, обследование прошли 474 женщины.

"Было запланировано около 360 женщин. Но в селах их приходило гораздо больше, выстраивались очереди. У нас есть маммограф, но он пока еще аналоговый и находится в самой больнице – не всегда это удобно для жительниц. А здесь впервые к нам приехал передвижной цифровой маммограф. По предварительным результатам наши жительницы здоровы, но со снимками предметно еще будут работать врачи", - добавил он.

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