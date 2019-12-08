В Ялуторовске вновь попытаются испечь самый большой блин

Архивное фото. ИА "Тюменская линия" Архивное фото. ИА "Тюменская линия"

В Ялуторовске вновь попытаются испечь самый большой блин. 14 попытка намечена на 1 марта 2020 года. Как рассказала главная теща Сибирской Масленицы Лариса Макарова, зрителей вновь ждет захватывающие состязания блинопеков.

"Прошлогодний опыт показал, что выбранный формат мероприятия пришелся по душе жителям и гостям Ялуторовска. Мы решили продолжить привлекать на площадку как местные команды, так и специалистов из других регионов страны. Думаю, что в скором времени наша "Битва блинопеков" сможет выйти на мировой уровень. Ведь интерес к процессу огромный, - отметила она.

Напомним, что уже на протяжении 13 лет в Ялуторовске выпекают масленичный трехметровый блин. Рецепт традиционного лакомства держится в секрете. Известно, что для приготовления теста в последний раз потребовалось 300 литров молока, 6 тысяч яиц и 400 килограммов муки, сообщает "Тюменская область сегодня".

К сожалению, идеальный блин пока получить не удавалось - проблемы возникают во время его переворачивания на сковороде. Тем не менее, по словам Ларисы Макаровой, во время очередной попытки у ялуторовчан есть все шансы попасть в Книгу рекордов страны.

В мире есть удачные попытки испечь блин круглой формы. Самый большой круглый блин был испечен в Великобритании в 1994 году. Его диаметр составил 15,01 метра, толщина - 2,5 см, а масса – 3 тонны. Этот гигантский блин зарегистрирован в Книге рекордов Гиннеса.