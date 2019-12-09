Рядовой Раушан Абдуллин спас своих товарищей и мирных жителей Цхинвали

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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День героев Отечества — памятная дата, которая отмечается в России 9 декабря. Это особенный день для семьи Абдуллиных из деревни Нариманово. Их сын Раушан, разведчик-сапёр 10-й отдельной бригады специального назначения Северо-Кавказского военного округа, погиб в Цхинвали Южной Осетии, выполняя воинский долг.

Мама Героя России Гульфруз Абдуллина в этот день выступает перед школьниками и рассказывает про подвиг своего сына, как он рос, каким он был честным и добросовестным, трудолюбивым и целеустремленным. "Подвиг же с детства начинается. Рассказываю, как он попал в армию, как хотел служить, как поехал в Осетию и как совершил свой подвиг. Мы сыну дали правильное воспитание. Он спас своих сослуживцев и мирных жителей Цхинвали", - вспоминает Гульфруз Сергеевна.

8 августа 2008 года в составе отряда специального назначения 10-й отдельной бригады специального назначения Северо-Кавказского военного округа рядовой Р.М. Абдуллин находился в составе батальона миротворческих сил, который принял первые удары грузинских войск. Осколок снаряда перебил ему ноги. Получив осколочное ранение, рядовой Р. М. Абдуллин, с помощью ручного противотанкового гранатомета ценой своей жизни уничтожил танк противника, обстреливающий позиции военнослужащих батальона и мирных жителей. Солдат погиб от потери крови на поле боя.

Александр Лабыкин