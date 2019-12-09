10 декабря - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание Совета представительных органов муниципальных образований Тюменской области.

В Тюмени в 12 часов на базе детского морского центра "Алый парус" (ул. Макарова, 11) начнется открытие новой спортивной площадки.

В Тюмени в 13 часов во Дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46) начнется праздничный концерт ко Дню добровольца и юбилею координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области.

В Тюмени в 15 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Оказание услуг по охране объектов всех видов собственности и безопасность граждан в период новогодних праздников".

В Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) откроется выставка художника Леонида Лара.

В Тюмени в 16 часов в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) начнется открытие выставки "Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда".

Этот день в истории:

1520 - Мартин Лютер публично и демонстративно сжег папскую буллу об отлучении его от церкви.

1815 - родилась Августа Ада Лавлейс, выдающийся английский математик.

1901 - родился один из лучших клоунов советского цирка Михаил Румянцев, выступавший под псевдонимом Карандаш.

1901 - вручены первые Нобелевские премии.

1918 - родился основоположник советской школы хоккея с шайбой, тренер победоносной сборной СССР Анатолий Тарасов.

1930 - образованы Таймырский и Эвенкийский национальные округа в составе РСФСР.

1948 – Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека.

1990 - началось вещание "Радио России" - первого независимого радиоканала в стране.

1997 - умер хоккеист "Спартака" и сборной СССР, спортивный телекомментатор Евгений Майоров.

1999 - умер президент Хорватии Франьо Туджман.