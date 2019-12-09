В День Героев Отечества в Тюменском районе появились мемориалы и памятные знаки

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Два мемориала героям Великой Отечественной войны и три памятных знака труженикам тыла появилось в Тюменском районе в День Героев Отечества 9 декабря. Первыми увидели мемориальную композицию, которая находится на территории местной школы, жители села Яр. Отсюда воевать за Родину ушли в годы войны 120 человек, 55 из них не вернулись.

По словам главы Ембаевского муниципального образования Дины Бурундуковой, подобное мероприятие сегодня символично. "Во-первых, сегодня День Героев Отечества. Во-вторых, это происходит в канун 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, в-третьих, в канун нового 2020 года, который объявлен Годом Памяти и Славы", - подчеркнула глава муниципального образования.

В деревне Тураево открыли памятный знак труженикам тыла и памятник Герою Советского Союза Ахметрашиту Аширбекову. На открытии памятника был его родной брат Хачиакбер Нигматуллин. Он рассказал, где воевал и погиб Герой Отечества. "В 1941-м брат ушел на фронт, служил в войсках связи. 24 сентября 1943-го ему во время ожесточенных боев приказали охранять линию связи, проложенную через Днепр. И он, рискуя жизнью, постоянно искал обрыв провода, налаживая связь не только на суше, но и в ледяной воде Днепра", - вспоминает рассказы очевидцев Хачиакбер Сафиуллович.

17 ноября 1943 года Аширбекову было присвоено звание Героя Советского Союза. А 28 января 1944-го отважный воин погиб. Имя героя носит Ембаевская средняя школа, там же установлен памятный обелиск Герою. Одна из улиц Тураево названа в его честь. Из деревни на фронт ушли более 80 человек, 50 из них не вернулись.

В селе Ембаево из 180 вернулись только 92 человека. Здесь сегодня тоже открыли памятный знак труженикам тыла. Идея установить такие знаки принадлежит члену президиума областного Совета ветеранов, советнику главы Тюменского района Валентине Юдиной. "С 2016 года у нас в районе идет акция "75 лет без войны". Суть ее в том, чтобы во всех населенных пунктах, включая малые деревни, где есть памятники погибшим войнам, поставить и почетные знаки труженикам тыла. Сегодня мы установили в Тюменском районе 41 почетный памятный знак, и эта работа продолжается", - говорит Валентина Николаевна.

На сегодняшний день в Ембаево проживают 23 труженика тыла, в Тюменском районе - 520 человек.

Александр Лабыкин